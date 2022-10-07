Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Amatör Spor Etkinlikleri konulu söyleşi düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Amatör Spor Etkinlikleri konulu söyleşi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 03-09 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa planlanan etkinlikler çerçevesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Antrenörlerin katılımlarıyla söyleşi programı gerçekleştirildi.

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine amatör spor branşları, bu branşların ülkemiz ve özellikle Nevşehir’deki durumları ile ilgili bilgilerin verildiği söyleşi programında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, NEVÜ ile çok iyi bir iletişim ve iş birliğine sahip olduklarını, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bütün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Antrenörler ile her zaman görüşebileceklerini ve uygulamaya dönük destek alabileceklerini belirtti.

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan Miçooğulları’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi programında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Antrenörler de, çalışma alanı olan spor branşları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.