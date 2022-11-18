Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelin ataması yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelin ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dahilinde üniversitenin akademik kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan Doç. Dr. Şükrü Apaydın’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin; “Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi’ ilan edilen üniversite olarak, üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede YÖK tarafından üniversitemize verilen kadro dahilinde doçentlik sınavını başarı ile tamamlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Şükrü Apaydın’ın atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.