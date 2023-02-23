Başvurusu alınan öğrencilerin dersleri danışmanları tarafından ders kayıtları döneminde UBS üzerinden eklenecek.

Başkan Savran, AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı

Başkan Savran, AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı

Lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon dersleri 4. sınıf öğrencileri alacak. Pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak isteyen öğrencilerin, 28.02.2023 saat 17:00’a kadar başvuru formunu doldurarak eğitim gördükleri bölüm başkanlığına, şahsen veya e-posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

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