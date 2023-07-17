Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 15-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı.

70’den fazla devlet ve vakıf üniversitesinin katıldığı Üniversite Tanıtım Günleri’nin açılışına Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve NEVÜ’yü temsilen Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Öğr. Gör. Osman Dişçeken, Arş. Gör. Tayyibe Işıl Doğan, Arş. Gör. Mücahit Işık katıldı.

Üniversite Tanıtım Günleri’nde NEVÜ’nün eğitim imkanları, fiziki altyapısı, bilimsel çalışmaları, hizmet ve destekleri hakkında öğrencilere, öğrenci velilerine bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bulunduğu rahat ve huzurlu bir ortamda uluslararası standartlarda eğitim alabilecekleri üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora programları tanıtıldı.