Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Araştırmaları Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 79’u tezli yüksek lisans ve 55’i de doktora olmak üzere toplam 134 öğrenci alacak. Ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kabul edecek.

NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 30, Doktora Programına 25 olmak üzere toplam 55 lisansüstü öğrenci, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 16, Doktora Programına 13 olmak üzere toplam 29 lisansüstü öğrenci, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 17, Doktora Programına 17 olmak üzere toplam 34 lisansüstü öğrenci, İnanç Turizmi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programına ise 16 lisansüstü öğrenci alacak.