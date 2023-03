Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Romanya’nın Bacau Şehrinde bulunan Vasile Alecsandri University of Bacau Hareket, Spor ve Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında Erasmus anlaşması imzalandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin her iki üniversite arasında imzalanan Erasmus anlaşmasının hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “ Nevşehir Merkez yerleşke ve 7 ilçede bulanan kampüslerimiz, sahip olduğumuz gelişmiş fiziki alt yapımız ve nitelikli akademik kadromuz ile dünyanın farklı üniversiteleriyle de ortak proje ve çalışmalara da büyük önem veriyoruz.

Bu çerçevede üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi ile Romanya’nın Bacau Şehrinde bulunan Vasile Alecsandri University of Bacau Hareket, Spor ve Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında Erasmus anlaşması imzaladık. Öğrenci değişim ve öğretim elemanı ders verme hareketliliklerini kapsayan ve 2028 yılına kadar devam edecek anlaşma ile her iki üniversite arasında her yıl 2 öğrenci ve 2 öğretim elemanı değişikliği yapma imkanımız olacak.

Ben bu vesileyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün belirlediği uluslararasılaşma adına yürüttüğümüz hedef ve çalışmalar istikametinde imzaladığımız Erasmus anlaşmasının her iki üniversite için de hayırlı olmasını dilerken, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1964 yılında kurulan Hareket, Spor ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Romanya’da Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Bilimleri alanındaki en köklü fakülteler arasında. Beden Eğitimi ve Spor Eğitim, Fizyoterapi ve Psikoloji (iş-uğraş terapistliği) bölümlerine sahip olan Hareket, Spor ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans programları da mevcut.