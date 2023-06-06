Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyor.

Nevşehir’de 06 - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2022-2023 Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları açılış seremonisi NEVÜ ev sahipliğinde yapıldı. NEVÜ Açık Saha’da düzenlenen açılışa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, sporcular, antrenörler ve seyirciler katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sporcuları ve antrenörleri Nevşehir adına üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, tüm sporculara başarılar diledi. Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan, eğitim ve akademik çalışmalarla birlikte bulunduğumuz şehrin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkan üniversitemiz, sosyo-kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Bu çerçevede üniversitemiz; basketbol, tenis, futbol, tırmanış, voleybol, masa tenisi ve hentbol gibi daha birçok alanda ulusal ve uluslararası farklı sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği alt yapıya sahip. Bugün ise üniversite olarak Türkiye genelinden yaklaşık 2500 sporcu ve antrenörün katılımlarıyla başlayan Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyoruz. Ben bu vesileyle şahsım, üniversitem ve şehrimiz adına Türkiye Şampiyonası’nın ilimizde ve üniversitemizde düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Özel sporcuların katıldığı böylesi anlamlı ve önemli sportif etkinliğe Nevşehir olarak ev sahipliği yapmaktan oldukça gurur duyduklarını belirten Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de sporculara başarılar diledi. Vali İnci Sezer Becel ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin daha sonra atletizm müsabakalarının ilk gününde dereceye giren sporculara madalya ve belgelerini verdi. Müsabakalar; 7 Haziran tarihlerinde atletizm branşında NEVÜ Çim Saha Atletizm Tartan Pisti’nde, 8-9 Haziran tarihlerinde yüzme branşında Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda, 10-11 Haziran tarihlerinde ise masa tenisi branşında Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda devam edecek.