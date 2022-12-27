Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından ’Özel Eğitimde Materyal Tasarımı’ dersi bünyesinde farklı yaş ve yetersizlik gruplarında yer alan çocuklara yönelik hazırladıkları materyallerin yer aldığı sergi açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından ’Özel Eğitimde Materyal Tasarımı’ dersi bünyesinde farklı yaş ve yetersizlik gruplarında yer alan çocuklara yönelik hazırladıkları materyallerin yer aldığı sergi açıldı.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Wyesi Dr. Öğr. Üyesi Hale Çotuk Yücel tarafından yürütülen ’Özel Eğitimde Materyal Tasarımı’ dersi bünyesinde 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı materyallerin yer aldığı serginin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmuş Aydoğdu, fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların eğitim süreçlerini kolaylaştıracak çalışma ve projelerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Aktekin; "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘Engelsiz Erişim’ ve ‘Engelsiz Eğitim’ başlıkları adı altında farklı özel gereksinimi olan öğrenciler ve bireylerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesine büyük önem veriyor. Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin temel amacı da, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ve bireylerin eğitimlerini gerçekleştirecek özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir. Bu doğrultuda üniversitemizin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde eğitim-öğretim gören ve geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimize özellikle özel gereksinimli öğrencilerin eğitimleri başta olmak üzere yaşamlarını kolaylaştırma adına önemli görevler düşmekte. Bu çerçevede eğitimin her kademesinde farklı özel gereksinimi olan öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için öğretim materyallerinin geliştirmesi de eğitim sisteminde en gerekli derslerden birisi. Sizlerin de özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların eğitim süreçlerini kolaylaştıracak çalışma ve projeleriniz büyük önem arz etmekte. Bu vesileyle bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımızla birlikte siz değerli öğrencilerimizi bilgi, birikim ve becerilerinizi de ön plana çıkardığınız bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin daha sonra zihinsel yetersizliği, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu gibi farklı yetersizlik ve farklı yaş gruplarında yer alan çocuklara yönelik akademik ve akademik olmayan becerileri konu alan materyaller sergisini gezerek, öğrencilerden hazırladıkları materyaller hakkında bilgi aldı.