Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri tarafından “Nesiller Arası Dayanışma” sloganıyla huzurevi ziyaret programı düzenlendi.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı ikinci sınıf öğrencileri huzurevinde yaşayan yaşlıların kısa ve uzun vadede yaşayacakları ruhsal ve sosyal sağlık sorunlarının önlenmesine ve sağlığın iyileştirilmesine yönelik “Nesiller Arası Dayanışma” sloganıyla gönüllü huzurevi ziyaretleri planladı. Bu ziyaretler kapsamında yaşlı bireylerin hoşça vakit geçireceği, gençlerle iletişimlerinin artacağı bireysel ve grup aktiveleri yapılacak. Toplam altı hafta boyunca sürecek etkinlikte yaşlılara yönelik aktif-pasif egzersiz, solunum egzersizi, müzik ve ritim çalışmaları, ahşap boyama, zihin aktiviteleri ve sohbet saati gibi etkinlikler düzenlenecek.

İlk Ziyaret Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Sakinlerine

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı ikinci sınıf öğrencileri huzurevi ziyaretlerinin ilkini Okul Müdürü ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kamuran Özdil ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ayşen Tükel’in katılımıyla Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde bulunan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi’ne gerçekleştirdi. “Nesiller Arası Dayanışma” fikri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler tarafından koordine edilen egzersize yaşlılar yüksek motivasyonla katıldı. Egzersiz sonrasında yöresel türkülere de eşlik eden huzurevi sakinleri, düzenlenen ziyaret programına ilişkin memnuniyetlerini ve beklentilerini dile getirdi.

Ziyaretin gerçekleştirilmesine vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ yönetimine, teşvik edici ve iş birlikçi yaklaşımlarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar ile Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi ekibine teşekkürleri eden SHMYO Müdürü Doç. Dr. Kamuran Özdil etkinliğin üniversite, toplum ve nesiller arası dayanışma kapsamında uygulanacak örnek bir model oluşturacağını söyledi.