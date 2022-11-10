Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

NEVÜ ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs’ belgesini 2. kez aldı

NEVÜ ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs’ belgesini 2. kez aldı

Konferansta, emniyet personelleri, terörün tanımı, örgütlerin eleman temin yöntemleri, bağımlılık yapan maddeler ve sağlıklı sosyal medya kullanımı konuları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans verdi.

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