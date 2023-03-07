Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)’a bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi depremzede aile ve çocuklara yönelik, müşahhas olmayan kültürel mirasın aktarımını içeren “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Çocuklarla El Ele” projesini hayata geçirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)’a bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi depremzede aile ve çocuklara yönelik, müşahhas olmayan kültürel mirasın aktarımını içeren “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Çocuklarla El Ele” projesini hayata geçirdi.

NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nin organizasyonunda Türk Halkbilimi Bölümü, Halk Bilimi Kulübü, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) ve gönüllülerle iş birliği içinde Nevşehir’de depremzede ailelerin misafir edildiği tüm Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtları kapsayan “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Çocuklarla El Ele” projesinini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde geleneksel çocuk oyunları (mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, kale oyunu vb.), Karagöz gösterileri, orta oyunları, geleneksel masal anlatımı gibi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Akşamları ise “cep sineması” gösterimlerinin olduğu etkinliklerle depremzede çocukların hem psikososyal gelişimlerine katkı sunma hem de hoş vakit geçirmeleri ve kültürel mirasın aktarımı hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Adem Öger, “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Çocuklarla El Ele” projesi çerçevesinde ilk etkinliklerin Nevşehir Ayşe Hümaşah Sultan Kız Yurdu, Fatıma Sultan Kız Yurdu ve Kapadokya Kız Yurdu’nda gerçekleştirildiğini ve söz konusu etkinliklerin haftanın belirli günlerinde ve tüm KYK yurtlarında devam edeceğini söyledi. Öger ayrıca proje paydaşlarına, görev alan akademik personele, gönüllü öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.