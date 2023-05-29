Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yayımlanan “Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED)” EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) veri tabanına dahil oldu.

NEVÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde 2020 yılından beri yayımlanan Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED), eğitim alanında yapılmış teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli ve bilimsel bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayın yapmakta. 22 Eylül 2022 itibariyle DergiPark üzerinden yayın yapmaya başlayan KAPED, dizinlendiği indeks ve dahil olduğu veri tabanlarını arttırmayı hedeflemekte.

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilerin bir araştırma veri tabanıdır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları eğitim, işletme, ekonomi, beşeri bilimler, tarih, uluslararası ilişkiler, hukuk, edebiyat, tıp, sosyal bilimler ve STEM şeklindedir.

Editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Barış Eriçok’un ve Editör Yardımcılığını Dr. Öğretim Üyesi Solmaz Damla Gedik Altun’un yaptığı KAPED, makale kabulüne devam etmekte olup, makale göndermek için DergiPark üzerinden KAPED’e ulaşabilirsiniz.