Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, farklı bilim dalları ve branşlarında hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulduğu uluslararası organizasyon olan ’7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi’ne katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, farklı bilim dalları ve branşlarında hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulduğu uluslararası organizasyon olan ’7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi’ne katıldı.

Uzaktan erişim yoluyla yapılan kongrede, İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencileri Şerife Ulaş, Asha Abdırahman Wehlıe Gedı ve Radife Dicle Kızıl İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Alkaya’nın yürütmüş olduğu Nicel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları Dersi bünyesinde ’Endüstri 4.0 Çerçevesinde Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Kümeleme Analiziyle Sınıflanması’ başlıklı bildirilerini hazırladılar. Öğrenciler bildirilerinde, kümeleme analizi sonucu Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya ülkeleriyle aynı kümede yer alan Türkiye’nin Ar-Ge harcama, Ar-Ge yatırımcı, yüksek teknoloji üretimi, çevrimiçi oluşum ve patent alanlarında ikinci sıradaki en iyi kümede bulunduğunu belirtti. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın, dünyanın yüz yılını etkileyecek endüstriye yönelik yeni bir vizyon olarak kabul edildiğine değinen öğrenciler, ülkelerin ekonomik büyüme sağlayabilmesi ve endüstri alanında ilerlemeler kaydedebilmesi için Endüstri 4.0 gelişmelerini yakından izleyerek uygulamaya koyması gerektiğinin altını çizdi.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda kamu ve özel üniversite ile öğrenci kulübünün katıldığı kongre sonunda bildiri sunan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verildi.