Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin girişimleri ile NEVÜ ve Polonya Opole Üniversitesi arasında ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında ‘Erasmus+ Anlaşması’ imzalandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin girişimleri ile NEVÜ ve Polonya Opole Üniversitesi arasında ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında ‘Erasmus+ Anlaşması’ imzalandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın yürütmüş olduğu görüşmeler ve NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Polonya Opole Üniversitesi arasında ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında Erasmus+ anlaşması imzaladıklarını söyledi. Aktekin, imzalanan Erasmus+ anlaşması ile Alman Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Erasmus+ öğrenci öğrenim görme hareketliliğinden faydalanacaklarını kaydetti. Rektör Aktekin; “Üniversite olarak uluslararasılaşma adına belirlediğimiz hedefler doğrultusunda farklı ülke üniversiteleriyle de birçok alanda ikili anlaşma ve ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çerçevede Romanya’nın Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi ve Sırbistan’ın Niş Üniversitesi’nin ardından şimdi de Polonya Opole Üniversitesi ile ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında Erasmus+ anlaşması imzaladık. Böylece üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz belirledikleri hedefler doğrultusunda mesleki kabiliyetlerini yurtdışı tecrübesiyle güçlendirebilecekler. Ayrıca söz konusu anlaşma, bölümde görev yapan akademisyenlerimizin de akademik tecrübelerini zenginleştirebilecekleri Erasmus+ ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmalarına imkan tanımaktadır” diye konuştu.

Polonya Opole Üniversitesi

Opole Üniversitesi 1994 yılında kurulmuş, on iki fakülte ve on dokuz bilimsel enstitüden oluşmaktadır. Opole Üniversitesi dinamik, modern ve çok yönlü, diğer üniversite birimleriyle iş birliği yapan akademik bir kurumdur.