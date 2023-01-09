Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması’na katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’ne AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve farklı illerden binlerce ilahiyatçı genç yer aldı. Program, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve TÜİD tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması münasebetiyle istikbalin teminatı ve mimarı olan gençlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayarak, “Ahde vefanız ve sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahiyat öğrencileri arasında birliğin tesisi için dayanışmanın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması yolunda gösterdikleri gayretler dolayısıyla TÜİD’i tebrik ederek, “Bu gün imam hatiplerde 1 milyon 300 bin öğrenci var. Tüm üniversitelere başarı oranları yüksek olarak dağılmalarını istiyoruz. Ben yapacağınıza inanıyorum. Her bir genç kardeşimizin başarısını Türkiye Yüzyılı’nı inşa yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan bir meşale olarak görüyoruz. İlahiyat fakülteleri tarihi, misyonu ve serencamı itibariyle kesinlikle sıradan yükseköğretim kurumları değildir. Tıpkı imam hatipler gibi ilahiyatlar da ülkemizin belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir. Türkiye’de milletle devleti yönetenlerin aynı yöne baktığı benzer hassasiyetleri taşıdığı zaman dilimlerinde bu kurumlar desteklenmiş, teşvik edilmiştir. Milletin inancının ve değerlerinin horlandığı dönemlerde ilahiyatlar üvey evlat muamelesi görmüştür. İlahiyat fakültelerinin 122 yıllık tarihi bunun çarpıcı örnekleriyle doludur” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını dilerken buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen kurumları ve ödül alan kişileri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise konuşmasında İlahiyat fakültelerinin bir dönem yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, “2000’li yıllarda 20 kadar ilahiyat fakültesinin dördüne talebe vermediler. Talebesi olan fakültelerin de talebesini yirmiye kadar düşürdüler. İşte o fakültelerin birisi de benim fakültem olan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesiydi. Dekan olduğum dönemde sadece bir erkek mezun verdik. Kız öğrencilerimiz vardı elhamdülillah. O dönemde ilahiyat fakülteleri kapanma noktasına gelmişti. Çok büyük sıkıntılar yaşadık ama sayenizde işte şu salonda 10 bin kadar gencimiz var. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacağız, daha çok şükredeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında NEVÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Üsküdar Çamlıca Camisi ve Çamlıca Tepesi’ni ziyaret etti.