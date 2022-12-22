Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında uluslararası alan indeksi olan Directory of Open Access Journals (DOAJ)’da taranmaya başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında uluslararası alan indeksi olan Directory of Open Access Journals (DOAJ)’da taranmaya başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi çıkardığı ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ ile, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) özgün araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamakta. Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı ’kör hakemlik’ denilen bir uygulamaya tabi tutulmakta ve tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmekte. 2018 yılından bu yana düzenli olarak her yıl Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanan NEVÜ İlahiyat Fakültesi UMDE Dini Tetkikler Dergisi, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında uluslararası alan indeksi olan Directory of Open Access Journals (DOAJ)’da 16.12.2022 itibariyle taranmaya başladı.

Aynı şekilde bu yıl içerisinde UMDE Dini Tetkiler Dergisi Ulrich’s Periodicals Directory/ProQuest (08.12.2022) ve CNKI: China National Knowledge Infrastructure (05.11.2022) indekslerde ve İdealonline gibi birçok dijital platformda taranmaya başladı.