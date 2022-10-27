Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hazırladığı yol haritasını paydaşlarına tanıttı.

Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hazırladığı yol haritasını paydaşlarına tanıttı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür Merkezinde yapılan yapılan tanıtım toplantısına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevü Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, protokol üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak ‘Strateji ve Yol Haritası 2023’ vizyonunu Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Kalkınma Planı, YÖK Stratejik planı ve bölgesel plan ile programlarını baz alarak hazırladıklarını, bu çerçevede öğrencilerin eğitimleriyle birlikte bulundukları şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ’12 Kasım 2021 tarihinde ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak ihtisaslaşma konusunda geniş bir ekip kurarak Üniversitenin ‘İhtisaslaşma Strateji ve Yol Haritasını’ hazırladıklarını ifade etti.

Aktekin, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen üniversite olarak Doğal ve Kültürel Miras, Destinasyon Gelişimi, Eğitim, Araştırma ve Yenilik ile Bölgesel Kalkınma olmak üzere 5 Program, Proje Destek Birimi ve İzleme ve Değerlendirme Birimi olmak üzere 2 birim çerçevesinde Koordinatörlüğümüzü yapılandırdık. Her program ve birim, çalışmalarını koordinatöre bağlı öğretim üyesi düzeyinde birer koordinatör yardımcısı sorumluluğunda yürütmekte. Ayrıca her bir yardımcıya bağlı konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırma görevlilerimiz de bulunmakta. Dolayısıyla daha işin başlangıcında üniversitemiz içinden yaklaşık 25 akademisyenimizi doğrudan bu alanda görevlendirdik. Bununla birlikte ‘Strateji ve Yol Haritası 2023’ vizyonumuzu, Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, YÖK Stratejik planı ve bölgesel plan ile programları baz alarak bölgemizin dinamiklerine uygun olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızın görüşlerini de alarak üniversitemizin akademik kapasitesi çerçevesinde hazırladık” dedi.

Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de, “Bir şehrin kimliğini oluşturan, o şehrin kimliğine damga vuran önemli ögelerin başında doğal ve kültürel miras unsurları yer almaktadır. Bu yüzden kültürel mirasımızın korunmasındaki önemi sadece geçmiş değerlerimizi gelecek kuşaklara tanıtabilmek amacıyla sınırlandıramayız. Çünkü geçmiş birikimimiz geleceğin imar edilmesinde önemli bir yaşamsal kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında, Nevşehir ve Kapadokya Bölgesi olarak biz bu kültürel zenginliğin tam da içinde yaşamaktayız. Gerek tarihi turistik mekânları gerek kadim uygarlıkların zenginleştirdiği kültür birikimi; peri bacaları ve vadilerden oluşan doğal mirası, yer altı şehirleri, kiliseleri, hanları gibi maddi kültür varlıkları, doğa, sağlık ve inanç turizmi, gerekse de kendine özgü yerel ürünleri ve el sanatları ürünleri ile oldukça özgün ve önemli değerlere sahibiz” dedi.

Kapadokya’nın Tarihi, doğal güzellikleri, peri bacaları ve mistik yapısıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktığını söyleyen Vali Becel, “ Kapadokya Unesco Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır. Bu açıdan baktığımızda binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya doğa ile birlikte oluşturduğu ve bugün “Kültürel ve Doğal Miras” diye adlandırılan değerlerimizin korunması, içinde yaşadığımız çağda insanlığın üzerinde önemle durması gereken bir konu olmuştur. Bu çerçevede Hazırlanan Strateji ve Yol Haritasında yer alan 10 proje ve 21 faaliyetin kentimize ve Kapadokya’ya çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra kamu idaresi olarak bu tür girişimlere desteklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.