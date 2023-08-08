Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alacak.

NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; 15’i Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına ve 15’i de Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları Anabilim Dalı tezli lisans yüksek programına olmak üzere toplam 30 öğrenci alacak. Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü ilanında belirtilen Tezli Yüksek Lisans programları için öğrenciler başvurularını internet siteleri üzerinden yapabilecek.