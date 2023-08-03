Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında özel yetenek sınavı ile Resim Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü’ne toplam 132 öğrenci alacak.

NEVÜ GSF Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’na 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile normal öğretime 50, yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci alacak. Başvuru ve ön kayıtları 21-31 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak olan aday öğrenciler, 07 Eylül 2023 tarihinde sınava girerek 11 Eylül 2023 tarihlerinde açıklanacak sonuçlara göre başarılı olmaları halinde 12-15 Eylül 2023 tarihlerinde mutlak kayıtlarını yaptırabilecekler. Mutlak kayıtların tamamlanması ile birlikte yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıtları ise 18 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Bu tarihte yedek liste ilan edilecek ve kontenjan tamamlanana kadar sıradan kayıt alınmaya devam edilecek. Yedek listede adı bulunmasına rağmen belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacak.

NEVÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 30 normal öğretim, 25 ikinci öğretim, yabancı uyruklu öğrenci normal öğretim 4, ikinci öğretim 3 olmak üzere toplam 62 öğrenci alacak. Özel yetenek sınavı ile gerçekleştirilecek olan alımlar için 21-25 Ağustos 2023 tarihlerinde başvuru ve ön kayıtlarını yaptıracak olan aday öğrenciler, 4 Eylül-5 Eylül 2023 tarihlerinde sınava girerek 06 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak sonuçlara göre başarılı olmaları halinde 11-15 Eylül 2023 tarihlerinde mutlak kayıtlarını yaptıracak. Mutlak kayıtların tamamlanması ile birlikte yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıtları ise 18 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Bu tarihte yedek liste ilan edilecek ve kontenjan tamamlanana kadar sıradan kayıt alınmaya devam edilecek. Yedek listede adı bulunmasına rağmen belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacak.

NEVÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için normal öğretim düzeyinde bu yıl 15 öğrenci alacak. Seramik ve Cam Bölümünü tercih etmek isteyen aday öğrenciler, 14-25 Ağustos 2023 tarihlerinde başvuru ve ön kayıtlarını yaptırarak gerekli şartları taşımaları ile 1 Eylül 2023 tarihindeki sınav aşamalarından sonra sonuçlar 4 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak, kazanan adaylar 5-11 Eylül 2023 tarihleri arasında mutlak kayıtlarını yaptırabilecek. Mutlak kayıtların tamamlanması ile birlikte yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıtları ise 12 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Bu tarihte yedek liste ilan edilecek ve kontenjan tamamlanana kadar sıradan kayıt alınmaya devam edilecek. Yedek listede adı bulunmasına rağmen belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacak.

Sınava girecek adayların sınavları Avanos ilçesinde ’Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulunda’ yapılacak.