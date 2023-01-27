Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar neticesinde Fen Edebiyat Fakültesi’nin farklı bölümlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Mustafa Karataş ve Doç. Dr. Ahmet Uysal’ın ‘Doçentlik’ kadrosuna ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar neticesinde Fen Edebiyat Fakültesi’nin farklı bölümlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Mustafa Karataş ve Doç. Dr. Ahmet Uysal’ın ‘Doçentlik’ kadrosuna ataması yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde atamaları yapılan Doç. Dr. Mustafa Karataş ve Doç. Dr. Ahmet Uysal’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ayrıca kendilerine başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler ve şehrimizin bizlerden beklentileri neticesinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu çerçevede YÖK tarafından üniversitemize verilen kadro dâhilinde doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna ve Doç. Dr. Ahmet Uysal’ın ise Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna atamalarını yaptık. Ben bu vesileyle şahsım ve üniversitem adına atamasını gerçekleştirdiğimiz öğretim üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.