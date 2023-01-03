Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 149’u tezli yüksek lisans programlarına, 50’si tezsiz yüksek lisans programlarına ve 34’ü de doktora programlarına olmak üzere toplam 233 öğrenci alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 149’u tezli yüksek lisans programlarına, 50’si tezsiz yüksek lisans programlarına ve 34’ü de doktora programlarına olmak üzere toplam 233 öğrenci alacak.

NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Öğretim Bahar Yarıyılı için; Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 17 ve doktora programına 16, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 10, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 11, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 16 ve doktora programına 6, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15 ve doktora programına 8, Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 21, Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 18 ve doktora programına 4, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 11,Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15,İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans (uzaktan öğretim) 50 öğrenci alacak.

Fen Bilimleri Enstitüsü ilanında belirtilen tezli/tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları için öğrenciler başvurularını http://aday.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak 02-10 Ocak 2023 tarihlerinde, yabancı uyruklu öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden 02-10 Ocak 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak yapacaklar.