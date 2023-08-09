Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 201’i tezli yüksek lisans programlarına, 50’si tezsiz yüksek lisans programlarına ve 27’si de doktora programlarına olmak üzere toplam 278 öğrenci alacak.

NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 11 ve doktora programına 10, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 12 ve doktora programına 4, Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 36, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13 ve doktora programına 5, Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13, Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 29 ve doktora programına 8, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans 19, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına 50 öğrenci alacak.