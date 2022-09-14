Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde, ‘Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler’ Eğitimi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde, ‘Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler’ Eğitimi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi yürütücülüğünde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Düzce Üniversiteleri ortaklığında düzenlenen eğitim çerçevesinde 16 farklı üniversiteden 20 Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi, aralarında NEVÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinin de yer aldığı 11 öğretim üyesinden engelli dostu peyzaj tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldılar. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), Ürgüp ve Uçhisar Belediyelerinin de destek verdiği eğitim süresince Ürgüp ve Uçhisar’da seçilen iki kent meydanı için engelli dostu peyzaj tasarımları geliştirildi. Eğitimin son gününde öğrenciler hazırladıkları tasarım projelerini Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ürgüp Belediyesi yetkilileri ve öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde sundular.

Eğitimin kapanış töreninde öğrencilere ve eğitmenlere Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Artar tarafından hazırlanan katılım belgeleri takdim edildi. Program NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı ve NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında’nın öğretim üyelerine hediye takdimiyle sona erdi.