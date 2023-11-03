Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı doçent kadrosuna Doç. Dr. Mehmet Hayri Sarı atandı.

Ataması yapılan Doç. Dr. Mehmet Hayri Sarı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yönetim olarak üniversitenin fiziki yapılanmasıyla birlikte akademik ve idari kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Rektör Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ve yeni eğitim-öğretim yılımızla birlikte üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra sahip olduğumuz akademik kadromuzu da nitel ve nicel açıdan güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde doçentlik sınavlarını başarıyla tamamlayan akademisyenlerimizden Doç. Dr. Mehmet Hayri Sarı’nın Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı doçent kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Ataması yapılan Doç. Dr. Mehmet Hayri Sarı’ya şahsım ve üniversitem adına görevinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum" dedi.