Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 45 öğrenci alacak.

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 2023-2024 Eğitim -Öğretim Yılı öğrenci alımları için başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2’si kadın ve 2’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenciyi özel yetenek sınavı ile kabul edecek. NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ön kayıt başvuruları 07-20 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak https://nevu.link/sporbilimleri adresi üzerinden alınacak. 21-23 Ağustos 2023 tarihinde sporcu özgeçmiş puanlarının değerlendirilmesi ve 23 Ağustos 2023 tarihinde spor özgeçmiş puanlarının açıklanması ile birlikte 24 Ağustos 2023 tarihinde sporcu özgeçmiş puanlarına itiraz dilekçeleri kabul edilecek.

Sporcu özgeçmiş puan itirazlarının 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanması, özel yetenek sınavına girecek adayların göğüs numaralı listesinin 26 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmasının ardından ise 31 Ağustos 2023 tarihinde NEVÜ Spor Merkezi’nde yapılacak olan özel yetenek sınavı sonuçları 04 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.