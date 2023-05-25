Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından Avanos Fırın Parkında ’Tuz Pişirimi Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından düzenlenen çalıştaya; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uşak Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları, çömlek ustaları ve öğrencileri katıldı.

14 saat boyunca odun yakıtıyla, 1200 dereceye ulaştırılan fırının yakımını Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya üstlendi. Katılımcıların eserlerinin bulunduğu Tuz fırınında, odun külü ve tuz pişirim etkisi seramik bünyelerin yüzeyinde oldukça başarılı sonuçlar verdi.

ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu düzenlenen çalıştayın, farklı üniversitelerin bir arda etkileşim sağlayarak akademik personel ve öğrenci bilgi paylaşımının yeni vizyonlar kazandırdığını söyledi.

Çalıştay sonunda ayrıca katılımcılara belgeleri takdim edildi.