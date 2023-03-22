Nevşehir’de ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcuların bu yılki teması ‘Türkiyem’ olarak belirlendi. Ramazan ayı boyunca depremzede davulcular Nevşehirlileri Türkiyem parçası ile sahura kaldıracak.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma ve binlerce vatandaşın ölümüne neden depremler sonrası Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesinde ramazan ayı boyunca sahur davulcuları depremzedelerden belirlendi. Ramazan ayı boyunca Nevşehir’de davul çalarak vatandaşları sahura kaldıracak olan depremzede davulcular mahalle aralarında Türkiyem parçasını çalarak gezdi. Bir ay boyunca görev yapacakları mahalleyi davul çalarak gezen davulculara vatandaşlar da destek verdi.

10 yıldır Nevşehir’de oturduğunu söyleyen Seyhan Keser, "Ramazana girmek çok güzel bir duygu. Türkiyem parçasını duyunca daha çok sevindik” dedi.

Bu yıl Ramazan ayına buruk girdiklerini söyleyen Güzel Yurt Mahalle Muhtarı Halit Yüncü de, "Bu yıl Ramazan ayına buruk giriyoruz. Asrın felaketi ile karşılaştık. Ülkemizin 11 ilinde yıkım oldu. Biz de bu yıl Güzel Yurt Mahallesi Muhtarlığı olarak aldığımız heyet kararıyla depremzede müzisyen kardeşlerimizi Hatay Dörtyoldan getirdik. Bu yılki ramazan davulumuzu onlara çaldıracağız. Bu kardeşlerimize bizde böyle destek olalım istedik. Biz bu kardeşlerimizi ramazan ayı boyunca hem şehir, hem de mahalle olarak ağırlayacağız. Ayrıca mahallemizin tüm sokaklarında Türkiyem şarkısını çaldırtacağız” dedi.

Davulcu Tufan Fındık da açıklamasında, "7.7 şiddeti ile sabah uyandığımızda çok büyük kayıplarımız ve yıkımlarımız oldu. Çaresiz kalarak Nevşehir’e geldik. Muhtarımız bize destek amacıyla bu yılki Ramazan davulunu bize çaldırmak istedi. 6 Şubat’a çok kötü uyandık. İnşallah bundan sonra Türkiyem şarkısı ile uyanacağız” dedi.

Depremzede davulcu Hasan Cinaklı da, “Biz de bir depremzedeyiz. Buraya davul çalmak için geldik. İnşallah bir ay boyunca Türkiyem şarkısını çalarak vatandaşlarımızı sahura kaldıracağız" dedi.