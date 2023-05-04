Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İzmir’de yapılan Gençler A-B Kız Erkek Puanlı Atletizm Türkiye Yarışları’nın ikinci gününde madalyaları topladı.

Okul Spor Faaliyetleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet programı bünyesinde Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler A-B Kız Erkek Puanlı Atletizm Türkiye Yarışları 3-4 Mayıs 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Yarışların ikinci gününde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Gökgöz, 1500 metrenin ardından 800 metre yarışlarında da Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Sporcularımızdan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Hanifi Odacı ise 800 metre yarışlarında gümüş madalya kazanırken, yine Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Ergöz ise 800 metre yarışlarında 4. olup bronz madalya almaya hak kazandı. 1500 metrede koşan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Yılmaz ise Türkiye 4.’sü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve antrenörleri Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.