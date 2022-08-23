’Anadoluyuz Biz’ projesi kapsamında Samsun’a gelen Nevşehirli gençler şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Gezi ve etkinlik programlarını tamamlayan gençler Samsun’a hayran kaldı.

’Anadoluyuz Biz’ projesi kapsamında Samsun’a gelen Nevşehirli gençler şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Gezi ve etkinlik programlarını tamamlayan gençler Samsun’a hayran kaldı.

İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Anadoluyuz Biz’ projesi kapsamında Nevşehirli 40 genç Samsun’a geldi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler birimi tarafından yürütülen projede, koordinatörler ve gençlik liderleri Nevşehirli gençlere rehberlik ederek Samsun’un tarihi ve kültürel miraslarını tanıtıp, birçok gönüllülük faaliyetleri ve sportif faaliyetler içerisinde yer almalarına olanak sağladı.

İlkadım Yurdu’nda konaklayan öğrencilerin Samsun’daki gezi programında ilk durağı şehitlik oldu. Vatanı uğruna can veren aziz şehitler için gençler Yasin-i Şerif okuyarak dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından gençlerimiz şehrin tarihi değerleri arasında yer alan; Bandırma Vapuru, Kent Müzesi, Tütün İskelesi ve Onur Anıtı’nı yerinde gördüler.

Samsun’un tarihi kültürel değerlerine hayran kalan gençler, Panorama 1919 Dijital Gösterim Merkezi’nde, Türklerin Anadolu’ya girişlerinden İstanbul’un fethine, Millî Mücadele’nin başlatılmasından Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun anlatıldığı dijital gösteriyi izlediler. Dijital gösterinin ardından 19 Mayıs ilçesinde Samsun’da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen savaşan İHA yarışmalarını izleyen gençler, stantları gezerek takımlardan bilgi aldılar.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yabancılar Çarşısı’nda esnaf ziyareti yapan gençler ardından Canik Gençlik Merkezi’nde kuş yemliği yaparak, Canik Millet Bahçesi’ne astılar. Sokak hayvanları için doğaya yem bırakan gençlerimiz ayrıca bağımlılıkla ilgili seminere katıldılar. Gezinin üçüncü günü Samsun’um 1 gemisi ile sahil turu yapan gençler, Türkiye’nin en büyük Bowling Salonu’nda bowling oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Gezinin son gününde ise, Samsun’un doğa harikası Şahinkaya Kanyonu’nda gemi ile tur yapan gençler buraya hayran kaldı. Samsun’u çok beğendiklerini belirten Nevşehirli gençler en kısa zamanda aileleri ile birlikte Samsun’a geleceklerini belirttiler.