Nevşehir Belediyesi tarafından 16-20 yaş arası gençler için düzenlenen Çanakkale gezileri büyük ilgi görüyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16-20 yaş arası için düzenlenen Çanakkale gezileri devam ediyor. Başvuruların tamamlanması ile birlikte her gün düzenlenen ücretsiz turlarla Çanakkale’ye giden gençler, rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği’nin yanı sıra Çanakkale Destanı’nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buluyor.

Çanakkale’de destan yazan ecdadının kahramanlık hikâyelerini yerinde dinleyeler ve bu vatanın var oluş hikâyesini derinden hisseden gençler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.