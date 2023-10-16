Nevşehir’in kurucusu Sadrazam Damat İbrahim Paşa, vefatının 293. yıl dönümünde anıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran; Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savran mesajında; “Samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehri Nevşehir’in kurucusu Lale Devri Döneminin ünlü Sadrazamı, Damat İbrahim Paşa’yı şehrimizi inşa edişi ve şehrimize kazandırdığı önemli tarihi eserler dolayısıyla vefatının 293. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yad ediyorum” dedi.