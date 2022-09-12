Nevşehir’de geçtiğimiz hafta cuma günü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. 86 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 87 şüpheliden 85’i yakalanarak gözaltına alındı.

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