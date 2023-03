Nevşehir Belediyesi tarafından, asrın felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı bölgelerden biri olan Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 4 bin gıda kolisi hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından tüm birimleriyle seferber olan ve depremden etkilenen birçok ilde çalışma yürüten Nevşehir Belediyesi, depremzedelere dayanışmayı ramazan ayında da sürdürüyor. Bu çerçevesinde Nevşehir Belediyesi kardeş kent olduğu Hatay’daki depremzedeler için, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 4 bin gıda kolisi hazırladı. 3 tır ve bir kamyon dolusu gıda kolilerinin ilk bölümü bugün Hatay’a ulaştı.Gıda kolileri burada AFAD koordinasyonunda kentteki depremzedelere dağıtılacak.

Nevşehir Belediyesi olarak yılın her ayında her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve her yıl Nevşehir’deki ihtiyaç sahiplerine binlerde gıda kolisi dağıttıklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bu yıl depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık” dedi.

Nevşehir’de misafir edilen veya Nevşehir’e yerleşen depremzedelerin yanı sıra Hatay’daki depremzedeler için de ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade eden Savran, “Ülke olarak yüzyılın felaketini yaşadık.Bu ağır tabloyu devlet millet hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ancak beraber olursak yaraları sarmamız mümkün. Devletimiz tüm imkânları ile şu anda deprem bölgesinde canla başla çalışıyor. Bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Toplum olarak birlik ve beraberliğimiz güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.