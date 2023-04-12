6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye gönderilen yardımlar devam ediyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü halkı şu ana kadar kendi imkanları ile topladıkları 165 ton patatesi deprem bölgesine gönderdi. Deprem bölgesinden gelen ihtiyaca göre yardımlarına devam eden köy halkı, son olarak 25 ton patatesi deprem bölgesinde kurulan ve vatandaşlara sıcak yemek çıkaran sahra mutfaklarına gönderdi.

Deprem bölgesinde gönderilen yardımları tek tek ihtiyaç sahiplerine kendilerinin dağıttığını söyleyen Şahinefendi köyü muhtarı Fatih Mehmet Çınar, "Köyümüz buğday ve patates tarımı üzerine uğraşmaktadır. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle çok üzüldük. Deprem bölgesine köyümüzden patates toplayalım istedik. Bir araç biriktirerek deprem bölgesine göndermek için yola çıktık. Ama köy halkından Allah razı olsun. Şu an dolan araç 7’nci araç. Köylümüz birer çuval değil, birer ton değil, birer araba patates yardımında bulundular. Daha önceki tırları kendi elimizle götürdük ve depremzedelere teslim ettik. Bu aracımızı da sosyal yardımlaşma vakfı aracılığı ile gönderiyoruz. Allah bu afetleri bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.