Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi ve Nevşehirli hayırsever iş insanlarının desteği ile Hatay’da ’Nevşehir Kapadokya Sebze Hali’ yaptırılacak.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr Mehmet Savran, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarından oluşan Nevşehir heyeti Hatay’da incelemelerde bulundu. Hatay’daki incelemelerine ilk olarak İskenderun’dan başlayan heyet daha sonra Antakya’da Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi ve hayırsever iş insanları tarafından yaptırılacak olan Nevşehir Kapadokya Sebze Hali arazisini gezdi.

Vali Becel, içerisinde 65 adet dükkan ve dernek binası gibi yaşam alanlarının bulunacağı sebze halinin 1560 metre kare alana kurulacağını belirtti. Becel, “Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da yaraları devlet-millet el ele sarıyoruz” dedi.

Başkan Savran ise, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi’nin ve Nevşehir’deki tüm sivil toplum örgütlerinin tüm imkânlarını bu bölge için seferber ettiğini hatırlatarak kardeş şehir oldukları Hatay’ın yaralarının sarılması için bundan sonra da tüm güçleri ile çalışacaklarını kaydetti.