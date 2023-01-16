Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen dere ıslah çalışması tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen dere ıslah çalışması tamamlandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Fen Lisesi arkasında bulunan dere yatağında Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile birlikte, 350 metre uzunluğundaki alanda sağanak yağışlarda oluşabilecek taşkınları önlemek için taş istinat duvarı yapılarak dere yatağının etrafı tel örgü ile çevrildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği imalat çalışmalarının ardından bahar ayları ile birlikte bu alanda ağaçlandırma ve yürüyüş yolu çalışması yapılacak.