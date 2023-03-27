İstanbul’da ikamet eden Emine Kılıç; Nevşehir’deki arsasını Türk Kızılay Derneğine bağışladı.

İstanbul’da ikamet eden Emine Kılıç, Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bulunan 14 bin 750 metrekare arsasını Kızılay’a bağışladı. Vekâlet ile Avanos Tapu Müdürlüğünde tapu devri yapıldı. Arsa bağışında bulunan Emine Kılıç’ın vekili Hamit Avlanmaz yaptığı açıklamada; “Emine Hanımın Avanos ilçesine bulunan 14 bin metrekare arsasını Türk Kızılay Derneğine bağışladı. Hayırlı olsun” dedi.

Bağışı kabul eden Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ise; "Türk Kızılay Derneğine duymuş olduğu güven ve destekten dolayı bağışçımız Emine Kılıç hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Arsa devri bugün yapıldı. Bizde bağışlanan arsayı Türk Kızılay Derneği adına kabul ettik. Bu gayrimenkul de önümüzdeki süreçte tarla olarak kiraya verilecek ve buradan elde edilen gelir de insani yardımlarda kullanılıyor” şeklinde konuştu.