Nevşehir’de yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Kızılırmak Nehrinde yapılan denetim ve kontrollerde; 3 adet 3 metre boyunda demir tekne, 6 adet kürek, 3 adet jeneratör, 3 adet üzerinde elektrik vermek için aparat bulunan balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve 650 adet farklı türlerde balık ele geçirildi. Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 şahsa yönelik Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi.