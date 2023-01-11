Nevşehir’de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada son bir hafta içerisinde yurda illegal giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapıldı.

Adli işlemlerinin ardından 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.