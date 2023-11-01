Nevşehir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan para ele geçirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. E.K.’ye ait ikamette narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 255 uyuşturucu hap, 80 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 55 bin 650 lira ele geçirildi.

İkamette bulunan E.K., İ.B. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.