Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Yeri üretilen sıcak hava balonu ’TOGG’a selam olsun’ pankartıyla havalandı Yeri üretilen sıcak hava balonu ’TOGG’a selam olsun’ pankartıyla havalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından toplam 19 olayda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda 23 şahıs hakkında işlem yapılırken 2 şahıs da ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.