Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından toplam 19 olayda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda 23 şahıs hakkında işlem yapılırken 2 şahıs da ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.