Nevşehir’de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana gelen olayda, 50 ADK 748 plakalı otomobil ile 06 CPY 966 plakalı otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savrularak boş araziye savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.