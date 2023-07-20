Nevşehir’de yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yola giren sürücü dehşet saçtı. Otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolunda yapılan yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yola giren sürücü Zafer A.’nın kullandığı 34 VN 5001 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde zift taşıyan Necmi Ç’nin kullandığı 06 FM 0054 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve diğer yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak Nevşehir’deki çeşitli hastanelere sevk edilen Sürücü Zafer A. ile Seyhan A. (46) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada biri 2023 doğumlu bebek olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.