Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz şehri yapmak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla başlatılan ve Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olan temizlik seferberliği ile tüm mahalleler pırıl pırıl oluyor.

Nevşehir Belediyesi’nin tüm hizmet birimlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde gerçekleştirilen hizmet seferberliği kapsamında gerçekleştirilen temizlik seferberliği her hafta farklı mahallelerde devam ediyor. Bu hafta ilk olarak 2000 Evler Mahallesi ardından 350 Evler Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar bugün Cevher Dudayev Mahallesi’nde devam etti.

Sabah erken saatlerde Örnek Evler’de buluşan belediye ekipleri, burada cadde ve sokakların yanı sıra park ve yeşil alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yaparak kaldırım ve yol onarımı gerçekleştirdi.

Yüzlerce personel ve iş makinesinin katılımı ile yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.