Nevşehir’de tarım işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri - Kırşehir karayolunda tarım işçilerini taşıyan ve R.Ş’nin kullandığı 65 ABB 876 plakalı minibüs, İlicek Kavşağı’nda V.S’nin kullandığı 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmamın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir işyerinin deposunun duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri-Kırşehir karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.