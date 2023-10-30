Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, 2023 yılı yerel düzey sağlık çalışma grubu tarafından tatbikat yapıldı.

Nevşehir İl Afet Müdahale planı TAMP çerçevesinde Avanos ilçesine bağlı Sarıhıdır Köyü Kızılırmak mevkiinde gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği kuvvetli sağanak yağış sonucunda, oluşan selde yaralanan vatandaşlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Tatbikata Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Özel hastane personelleri ve bazı sivil toplum kuruşları katıldı.