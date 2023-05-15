14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Nevşehir rekor katılım sağladı.

225 bin 497 seçmenin olduğu Nevşehir’de 749 sandıkta 204 bin 104 seçmenin oyunu kullanmasıyla yüzde 90 oranında rekor katılım ile 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları: AK Parti 78 bin 266 oy alırken Milliyetçi Hareket Partisi 41 bin 325 oy aldı. 3. sırada ise 34 bin 447 oyla Cumhuriyet Halk Parti’sini 4. sırada 32 bin 145 oy alan İYİ Parti takip etti. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarında: Yeniden Refah Partisi 40 bin 42, Zafer Partisi 2 bin 546, Büyük Birlik Partisi 1796, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 300, Memleket Partisi 1005, Türkiye İşçi Partisi 769, Adalet Partisi 618, Anavatan Partisi 428, Genç Parti 160, Hak ve Özgürlükler Partisi 141, Türkiye Komünist Partisi 121, Millet Partisi 120, Halkın Kurtuluş Partisi 121, Sol Parti 107, Türkiye Komünist Hareketi 50, Yenilik Partisi 38 oy aldı.