Nevşehir Belediyesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında adeta bir köprü vazifesi gören Nevşehir Belediyesi bu ay içerisinde Nevşehir’in yanı sıra kardeş şehri olan Hatay’da toplam 7 bin adet gıda kolisinin dağıtımını tamamladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren Nevşehir Belediyesi, bereketin ve paylaşmanın ayı olan ramazanda da vatandaşların yanında olmaya devam etti. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın önderliğinde hayırsever vatandaşlar için ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan yaklaşık 3 bin gıda kolisinin dağıtımı Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı. Nevşehir’deki yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde makarna, pirinç, bakliyat, şeker, tuz, çay, yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri, Nevşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turkuaz Masa ekiplerince ramazan ayı boyunca mahallelerde kapı kapı dolaşılıp, daha önce gelir tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ayrıca, Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa’da kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ailelere 37 bin adet ekmek fişi dağıtıldı.

Gerçekleştirilen yardımlardaki katkılarından dolayı Nevşehirli hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmayı bundan sonrada sürdüreceklerini kaydetti.

Ramazanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Savran, "Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Nevşehir Belediyesi, ramazan ayında asrın felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı bölgelerden biri olan Hatay’daki depremzedeleri de unutmadı. Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından tüm birimleriyle seferber olan ve depremden etkilenen birçok ilde çalışma yürüten Nevşehir Belediyesi, depremzedelere dayanışmayı ramazan ayında da sürdürdü. Bu çerçevesinde Nevşehir Belediyesi kardeş kent olduğu Hatay’daki depremzedeler için, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 4 bin gıda kolisi hazırladı. 3 tır ve bir kamyon dolusu gıda kolileri Hatay’da, AFAD, Kızılay ve Antakya Belediyesi koordinasyonunda kentteki depremzedelere dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi olarak yılın her ayında her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve her yıl Nevşehir’deki ihtiyaç sahiplerine binlerde gıda kolisi dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bu yıl depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık” dedi.