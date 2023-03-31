59. Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi Paşa Konağı Halk Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kuruluş çalışmaları bir süre önce başlatılan Nevşehir Belediyesi Paşa Konağı Halk Kütüphanesi’nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün de bulunduğu Paşa Konağı içerisindeki kütüphanenin açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende, açılış kurdelasının kesilmesinin ardında Vali Becel ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi. Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Paşa Konağı fiziki şartları çok farklı ve güzel olan bir yer. Burada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde güzel bir kütüphane oluşturduk. Burası sadece öğrencilerimiz için değil tüm vatandaşlarımız için hizmet verecek. Buradaki kitap sayısını da sürekli olarak arttıracağız. İçerisinde sadece kitap değil öğrenciler için ders çalışma ve kitap okuma odaları, bilgisayar ve internet erişimi var. Yani burayı kullanacak olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin her türlü bilgiye ulaşma yollarını tesis etmiş durumdayız. Gençler, özellikle üniversiteye hazırlanan veya liselere giriş sınavına hazırlanan gençler, farklı bir ortamda yani kütüphane ortamında ders çalışmayı evden ziyade daha çok seviyorlar ve daha konsantre olduklarını söylüyorlar. Burası ona da hizmet ediyor. Çok farklı bir hizmet. Tam şehrim merkezinde, ferah, oldukça tarihi dokusu olan farklı bir konseptte bir kütüphane oldu burası.” dedi.