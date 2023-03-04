Nevşehir’de traktör sürücüsü Hasan Ö. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Nevşehir’de traktör sürücüsü Hasan Ö. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Boğazköy’de traktör sürücüsü Hasan Ö. dün akşam saatlerinde kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutarak inmesi sonucunda traktör tekerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Hasan Ö. (66) traktörünü köy bakkalının önüne park edip araçtan indi. Daha sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan traktörü durdurmaya çalışırken traktör tekerinin altında kaldı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.